Автоблогер рассказал о сходствах и различиях Hyundai Tucson и KIA Sportage

Часто у автолюбителей возникают затруднения при выборе между автомобилями KIA или Hyundai. Обладатель Hyundai Tucson 2017 года рассказал о своих впечатлениях об обновленном KIA Sportage.

Блогер в своем обзоре поделился сходствами и различиями корейских кроссоверов. Рестайлинговый KIA Sportage приехал в Россию в минувшем году. Подкапотное пространство обоих паркетников занимает 2-литровый мотор, функционирующий вместе с 6-скоростной КПП и системой переднего привода с подключаемым задним приводом.

Автолюбитель отметил, что облик кроссовера KIA Sportage характеризуется не самыми удачными дизайнерскими решениями, так как головные фары находятся очень высоко. Интересно, что салон «Спортейдж» привлек большее внимание хозяина Hyundai Tucson. Первоначально кажется, что в салоне KIA Sportage много кнопок, но не всеми нужно пользоваться, так как часть из них расположились еще и на руле. Также у представленных авто имеются общие недостатки. Встроенная камера заднего обзора транслирует изображение ненадлежащего качества, а климат-контроль в KIA Sportage настраивается только после прогрузки мультимедийного центра.

Блогер похвалил поведение «Спортейдж» на дороге со срезанным асфальтом, отметив хорошую работу подвески. Динамические параметры «корейцев» не отличаются друг от друга.