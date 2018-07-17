Lamborghini выпустит 4-местный спорткар к 2025 году

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

В настоящее время специалисты Lamborghini работают над новым четырёхместным автомобилем. Новинка поступит в продажу не ранее 2025 года или даже в 2027 году.

Информация о том, что итальянская Lamborghini намерена выпустить четырёхместное купе, появилась на страницах зарубежного издания Automotive News, которое ссылается на заявление Стефано Доменикали, главы компании.
Lamborghini прилагает все усилия, чтобы в новом авто мощность сочеталась с комфортом. Помимо эффективной аэродинамики, будущая модель должна обладать ярким внешним видом, отметил господин Доменикали.
По его словам, компания не торопится с выпуском этой машины, так как со всей ответственностью относится к выходу в сегмент, в котором автомобили Lamborghini не были представлены последние 40 лет. Никакие подробности о новинке пока не разглашаются.
Стоит отметить, что последним четырёхместным спорткаром итальянского автопроизводителя был автомобиль Espada. Данная модель сходила с конвейера в течение десяти лет начиная с 1968 года.

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