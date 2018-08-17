В октябре в РФ возросли продажи китайских автомобилей

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В соответствии с информацией, которой поделились эксперты из «АВТОСТАТ», в октябре текущего года в России реализовали 3 581 китайский автомобиль. Этот показатель на 14% превышает прошлогодние результаты.

Наиболее востребованным брендом среди российских автолюбителей считается компания Lifan, продажи которой в октябре достигли отметки 1 450 экземпляров (-20%). Второе место досталось Chery, автомобили которой разошлись тиражом в 505 единиц, что на 1% ниже показателей годичной давности. ТОП-3 закрывает Geely, демонстрирующая рост в 115% (384 штуки).

В ТОП-5 самых продаваемых поднебесных автобрендов вошли Zotye (366 ед., +259%) и Haval (358 шт., +117%). Первая десятка представлена такими автопроизводителями, как Changan (186 ед., +62%), DFM (151 шт., +48%), FAW (118 ед., +119%), Foton (33 шт., -56%), Hawtai (16 ед., ++78%) и Brilliance (14 шт., -22%). По словам аналитиков, в течение десяти месяцев дилеры сбыли 28 642 новых авто, привезенных из КНР (+15%).

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Автор - Дмитрий Павличко
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