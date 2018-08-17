McDonald’s представил электрокар для линии McDrive

Сегодня, 10:38 \\ Авто/Мото

Самая большая сеть быстрого питания McDonald’s разработала машину для линии McDrive. Новинка была создана на базе Volkswagen e-Golf и получила ряд доработок, которые повышают комфорт в салоне.

McDonald’s Volkswagen e-Golf оснащен электрической силовой установкой, которая генерирует до 136 «лошадей». В смешанном режиме электрокар способен преодолеть до 300 км на одной зарядке.

Volkswagen e-Golf McDrive получил подстаканники с охлаждающей системой, а ящик для перчаток наоборот получил подогрев. Кроме того, авто оснастили системой настройки визуального и звукового окружения, а также столиками со специальными отсеками для соуса и картошки.

 

 

Также автомобиль для McDrive можно оснастить подвесными столами с отделами для картошки, соуса и сэндвича. В салоне используются разные оттенки кожи, а логотипы McDonald’s разместили на рулевом колесе и подголовниках.

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Автор - Татьяна Рязанская
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