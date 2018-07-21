Журналисты запечатлели обновленный кроссовер Nissan Murano

Сотрудникам портала Motor1 попалась рестайлинговая версия модели Nissan Murano. Обновленный кроссовер был запечатлен журналистами, когда проходил дорожные испытания в частично закамуфлированном кузове.

На «шпионских» фотографиях видно, что у обновленного Nissan Murano замаскирована передняя часть кузова и задние осветители. Судя по всему, машина будет оснащаться светодиодной головной оптикой, иными бампером и видоизмененным капотом.

Информация об обновленном Nissan Murano не рассекречивается производителем. Напомним, актуальный вариант кроссовера приводится в движение атмосферным мотором 3.5, производительность которого составляет 260 л.с. Ходят слухи, что рестайлинговый паркетник получит турбодвигатель с четырьмя цилиндрами отдачей 250 л.с. Когда будет представлен рестайлинговый Murano, пока неизвестно.