В России предложили запретить замену двигателей на более мощные
Жителей России могут лишить возможности замены штатной силовой установки авто на двигатель, мощность которого более чем на четверть превышает тягу «топового» агрегата, предусмотренного для модели.
За запрет выступают ГИБДД и ФГУП НАМИ. Специальная рабочая группа уже выработала рекомендации для испытательных лабораторий не согласовывать изменения мотора в конструкцию автомобилей. Если запрет вступит в силу, то, к примеру, «Ниву» можно будет тюнинговать мотором, мощность которого не превышает 103 л.с.
В ФГУП НАМИ пояснили, что у каждого автомобиля имеются особенности конструкции, которая выдерживает тот или иной мотор. Если машину оснастить слишком мощным мотором, она становится потенциально опасной, так как в ней может заклинить трансмиссия или любая другая система может выйти из строя. Сейчас производители в России предлагают автомобили с разнообразными двигателями объемом 1,6-5 л. Их использование допустимо, но чем мощнее агрегат, тем больше доработок должны иметь тормоза, КПП, подвеска и так далее.