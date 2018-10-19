В России предложили запретить замену двигателей на более мощные

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Жителей России могут лишить возможности замены штатной силовой установки авто на двигатель, мощность которого более чем на четверть превышает тягу «топового» агрегата, предусмотренного для модели.

За запрет выступают ГИБДД и ФГУП НАМИ. Специальная рабочая группа уже выработала рекомендации для испытательных лабораторий не согласовывать изменения мотора в конструкцию автомобилей. Если запрет вступит в силу, то, к примеру, «Ниву» можно будет тюнинговать мотором, мощность которого не превышает 103 л.с.

В ФГУП НАМИ пояснили, что у каждого автомобиля имеются особенности конструкции, которая выдерживает тот или иной мотор. Если машину оснастить слишком мощным мотором, она становится потенциально опасной, так как в ней может заклинить трансмиссия или любая другая система может выйти из строя. Сейчас производители в России предлагают автомобили с разнообразными двигателями объемом 1,6-5 л. Их использование допустимо, но чем мощнее агрегат, тем больше доработок должны иметь тормоза, КПП, подвеска и так далее.

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