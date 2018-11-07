Компанией Perodua представлен шоу-кар X-Concept

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Презентация модели Perodua X-Concept состоялась в Малайзии, на автомобильной выставке KLIMS в Куала-Лумпуре.

Напомним, Perodua представляет собой малазийский машиностроительный гигант, занимающий порядка 40% авторынка своей страны, и за прошедшее время нынешнего года продавший более 160 тысяч транспортных средств. Примечательно, что компания, основанная в 1992 году, начинала с копирования малолитражных моделей Daihatsu, однако теперь она стремится к самостоятельности, что выражено в концепте Perodua X-Concept.

Прототип Perodua X-Concept несколько напоминает кроссовер, однако не имеет характерный для SUV кузовной обвес из неокрашенного пластика. Производитель позиционирует шоу-кар как хэтчбек. Геометрия кузова машины особенна восходящими линиями головной оптики и «поворотников» к «парящей» крыше.

Салон Perodua X-Concept выглядит так, как и следует выглядеть салону концептуальной модели. Вычурные формы и несколько цветов вместо сплошного черного делают интерьер машины необычным, но можно не сомневаться, что если прототип «доживет» до серийного производства, то станет на конвейер с более скромным внутренним пространством. Также автомобиль оснащен камерами, которые заменяют боковые зеркала. Устройства визуализируют происходящее позади машины на дисплее ее мультимедийной системы.

 

Разработчики не озвучивают данные о технической составляющей Perodua X-Concept. Серийное воплощение прототипа может появиться через 2-3 года.

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