В октябре Renault Kaptur оказался в тройке SUV на столичных рынках

Автоэксперты исследовали октябрьские продажи кроссоверов в России: в Москве спрос вырос на 24% до 10 500 ед., а в Санкт-Петербурге на 4,9% до 4 900 машин. Кроме того, в октябре Renault Kaptur оказался в тройке лидеров на столичных рынках.

В Москве самым популярным кроссовером в октябре оказался Hyundai Creta, несмотря на отрицательную динамику в 4% до 686 ед. С небольшой разницей на втором месте в столице оказался Renault Kaptur, продажи которого выросли в 2,7 раза до 629 машин. Бронза в прошлом месяце досталась Volkswagen Tiguan, спрос на который упал на 1% до 544 авто.

Похожая ситуация складывается и на рынке Санкт-Петербурга. Здесь также лидером остается Hyundai Creta, который потерял 14% аудитории и разошелся тиражом в 410 машин. Благодаря приросту в 39% до 283 ед. второе место досталось Renault Kaptur. При этом замыкает тройку лидеров Mitsubishi Outlander, спрос на который вырос на 9% до 266 машин. Ноябрь подходит к концу, однако пока не известно останется ли Renault Kaptur в тройке лидеров на столичном рынке.