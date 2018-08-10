«КАМАЗ» поставил на конвейер кабину для грузовиков линейки К5

Пресс-центр компании «КАМАЗ» проинформировал, что на предприятии началась сборка кабин для грузиков линейки К5. В сообщении производители говорится, что до конца нынешнего года на заводе должно быть выпущено 40 кабин.

Новая кабина для грузовиков «КАМАЗ» семейства К5 получла расширенное пространство. Кроме того, для кабины предусмотрены два спальных места, обустроенных за водительским сидением.

Новые грузовики «КАМАЗ» получили более современную внешность. Салон этих тягачей стал эргономичнее. Машины наделены современными узлами и агрегатами. Известно, что заказчики уже получили 40 таких автомобилей.

Чтобы начать выпуск новых грузовиков компания «КАМАЗ» модернизировала производство, оптимизировала логистику. Длина конвейера увеличена до 29 станций (ранее было 23).

Уточним, что кабина для грузовиков К5 позаимствована у модели Mercedes-Benz Actros последнего поколения, но получила доработки. Каркас для нее сваривается на челнинском СП Daimler AG и «КАМАЗ». Предприятие будет выпускать порядка 55 000 каркасов ежегодно как для российских, так и немецких тягачей.

Для грузовиков «КАМАЗ-54901» предусмотрен мультимедийный комплекс с 10-дюймовым тачскрином и современный салон с богатым функционалом. Тягачи будут оснащаться мотором Р6 швей царской компании Liebherr. Агрегат объемом 12 л выдает тягу 380-550 л, а его ресурс составляет 1,5 млн км. Двигатель сочетается с немецкой АКПП ZF Traxon.