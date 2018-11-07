В Госдуме решили продлить возможность оплаты штрафа со скидкой

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Государственная Дума РФ решила озаботиться проблемой «запоздавших» оповещений о штрафах за нарушение ПДД, в результате чего водителям приходится выплачивать полную стоимость штрафа, а не половину.

Отныне если извещение о необходимости взыскания с нарушителя денег будет приходить по истечению 20 дней, в ходе которых водитель имеет право получить 50-процентную скидку на оплату штрафа, то срок, в течение которого доступно двукратное уменьшение суммы, будет пересчитан со дня получения копии документа. Таким образом, важно, чтобы отправка копии постановления о взыскании штрафа отправлялась почтой с заказным отправлением, благодаря чему можно будет узнать точную дату отправки и получения извещения, избежав обмана со стороны как водителя, так и отправителя «письма».

Согласно заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые поправки в порядок оплаты штрафов позволят восстановить справедливость по отношению к российским автолюбителям. Стоит добавить также, что восстановление 20-дневного срока должно быть одобрено судьей или должностным лицом, который вынес соответствующее постановление. Кроме того, это возможно по ходатайству водителя, в адрес которого и направлены штрафные санкции.

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