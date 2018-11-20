Золотую копию Ford GT подадут на аукционе

Сегодня, 13:59 \\ Авто/Мото

Один из потомков Генри Форда заказа миниатюрную копию Ford GT из чистого золота, которую намерен продать аукцион Sotheby’s. На торгах представят реплику модель 2006 года, которую создали из 18-каратного золота двух оттенков.

Первым владельцем золотой реплики Ford GT был один из потомков Генри Форда. Модель была выполнена из двух оттенков с малейшими деталями. Мастер аккуратно создал миниатюрные элементы, в том числе диски колес и номера, что позволило реплике получить максимальную схожесть с оригинальным спорткаром.

 

Уникальность золотой реплики также состоится в возможность покупателя открыть все двери Ford GT, проверить запасное колесо в багажнике, а также ознакомиться с силовой установкой. Благодаря скрупулезности мастера стоимость модели достаточно высокая, однако представители аукциона ещё не объявили стартовую цену.

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Автор - Татьяна Рязанская
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