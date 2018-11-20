Золотую копию Ford GT подадут на аукционе
Один из потомков Генри Форда заказа миниатюрную копию Ford GT из чистого золота, которую намерен продать аукцион Sotheby’s. На торгах представят реплику модель 2006 года, которую создали из 18-каратного золота двух оттенков.
Первым владельцем золотой реплики Ford GT был один из потомков Генри Форда. Модель была выполнена из двух оттенков с малейшими деталями. Мастер аккуратно создал миниатюрные элементы, в том числе диски колес и номера, что позволило реплике получить максимальную схожесть с оригинальным спорткаром.
Уникальность золотой реплики также состоится в возможность покупателя открыть все двери Ford GT, проверить запасное колесо в багажнике, а также ознакомиться с силовой установкой. Благодаря скрупулезности мастера стоимость модели достаточно высокая, однако представители аукциона ещё не объявили стартовую цену.