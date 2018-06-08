В КБР водители борются с нарушителями ПДД через Instagram

Правильная гражданская позиция жителей КБР, а также соцсеть Instagram, позволили наказать нарушителя ПДД в Нальчике.

Ранее в Instagram появился видеоролик, в котором запечатлен черный автомобиль марки BMW, двигавшийся по улице Калинина. Машина обогнала попутный транспорт, выехала на встречную полосу, и пересекая сплошную линию дорожной разметки движется на запрещающий сигнал светофора.

Размещенный в соцсети видеоролик был замечен сотрудниками Госавтоинспекции. Было установлено, что машиной управлял 22-летний автомобилист из Нальчика. По факту нарушений, допущенных молодым водителем, были составлены административные протоколы.