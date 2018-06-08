В КБР водители борются с нарушителями ПДД через Instagram

Сегодня, 13:36 \\ Авто/Мото

Правильная гражданская позиция жителей КБР, а также соцсеть Instagram, позволили наказать нарушителя ПДД в Нальчике.

Ранее в Instagram появился видеоролик, в котором запечатлен черный автомобиль марки BMW, двигавшийся по улице Калинина. Машина обогнала попутный транспорт, выехала на встречную полосу, и пересекая сплошную линию дорожной разметки движется на запрещающий сигнал светофора.

Размещенный в соцсети видеоролик был замечен сотрудниками Госавтоинспекции. Было установлено, что машиной управлял 22-летний автомобилист из Нальчика. По факту нарушений, допущенных молодым водителем, были составлены административные протоколы.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В ноябре автомобили Haval можно приобрести по специальным ценам

Китайская компания Haval запускает специальное предложение, предусматривающее суммарную выгоду на автомобили бренда в размере 140 000 рублей. Спецпрограмма действует в период с 1 по 30 ноября...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Обновленный Nissan Qashqai приедет в Россию весной 2019 года

Японская компания Nissan готовит к началу производства свой обновленный кроссовер Nissan...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Супер-внедорожник Lamborghini Urus получил трековую версию ST-X

Итальянские машиностроители показали концептуальный трековый автомобиль Lamborghini Urus...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ