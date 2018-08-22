Audi выпустит электрокар на базе кроссовера Audi Q2

Накануне в Чэнду состоялось мотор-шоу, в котором приняли участие немецкие машиностроители, сообщившие, что у кроссовера Audi Q2 появится электрифицированная версия.

В Китае растет популярность автомобилей с удлиненной колесной базой. В связи с этим некоторые производители для рынка КНР удлиняют свои модели. К этому прибегнут и немцы, которые заявили, что для Поднебесной выпустят электрокар Audi Q2 L e-tron.

Каким будет электрокар на базе Audi Q2, пока не сообщается. Известно, что автомобиль станет на конвейер СП FAW и Volkswagen. Ожидается, что выпуск машины стартует в первом полугодии будущего года. Продажи электрокара могут начаться в четвертом квартале следующего года. Будет ли удлиненный кроссовер продаваться за пределами Китая, неизвестно.

Напомним, в стандартном виде компакт-кросс Audi Q2 дебютировал в Женеве в 2016 году. Он стал самым маленьким паркетником немецкого бренда. Машина оснащена виртуальным кокпитом, адаптивным круиз-контролем, системами активной безопасности, мультимедийной установкой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Силовую линейку модели представляют три бензиновых и три дизельных агрегата мощностью 116-190 л.с. Они сочетаются с 6-МКПП или 7-АКПП. Также машина может оснащаться фирменным полным приводом quattro.