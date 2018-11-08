В сети рассекретили премиальный седан Genesis G90

Сегодня, 12:36 \\ Авто/Мото

На просторах интернета появились первые фотографии обновленного корейского седана Genesis G90. Автомобиль сфотографировали практически без камуфляжной пленки.

Новый седан обзавелся новым внешним обликом, пересмотренными колесными дисками и радиаторной решеткой, исполненной в виде геральдического щита. Отдельного внимания заслуживает матричная светодиодная оптика с удлиненной секцией, заменяющей дневные ходовые огни и поворотники. В задней части установлены осветители, которые состоят из двух параллельных секций. Хромированные наконечники выхлопной системы, встроенные в бампер повторяют радиаторную решетку.

Функциональный список рестайлингового Genesis G90 включит в себя трехмерную панель управления со стереоскопическим эффектом. Также автомобиль получит обширный набор оттенков кузова.

Подкапотное пространство модернизированного Genesis G90 займет 6-цилиндровый турбодвигатель объемом 6,0 литра. Кроме того, предусматриваются 3-3-литровый V6 и 5-литровый «атмосферный» мотор на 8 цилиндров. В действие их приводит 10-ступенчатая АКПП.

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Автор - Дмитрий Павличко
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