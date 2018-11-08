В сети рассекретили премиальный седан Genesis G90

На просторах интернета появились первые фотографии обновленного корейского седана Genesis G90. Автомобиль сфотографировали практически без камуфляжной пленки.

Новый седан обзавелся новым внешним обликом, пересмотренными колесными дисками и радиаторной решеткой, исполненной в виде геральдического щита. Отдельного внимания заслуживает матричная светодиодная оптика с удлиненной секцией, заменяющей дневные ходовые огни и поворотники. В задней части установлены осветители, которые состоят из двух параллельных секций. Хромированные наконечники выхлопной системы, встроенные в бампер повторяют радиаторную решетку.

Функциональный список рестайлингового Genesis G90 включит в себя трехмерную панель управления со стереоскопическим эффектом. Также автомобиль получит обширный набор оттенков кузова.

Подкапотное пространство модернизированного Genesis G90 займет 6-цилиндровый турбодвигатель объемом 6,0 литра. Кроме того, предусматриваются 3-3-литровый V6 и 5-литровый «атмосферный» мотор на 8 цилиндров. В действие их приводит 10-ступенчатая АКПП.