Глава транспортного комитета предложил запретить «ГАЗели»

В Госдуме транспортный комитет в первом чтении рекомендовал парламенту поправки к закону о ТО автомобилей. В рамках обсуждения глава комитета Евгений Москвичёв рекомендовал запретить перевозку пассажиров на автомобилях «ГАЗ».

Среди нововведения процедуры техосмотра, который затрагивает три законопроекта, появилась фото или видеофиксация процесса, хранение информации в облачном хранилище, а также электрификация диагностической карты. Ответственными за ТО будут страховые компании и МВД.

Во время обсуждения руководитель транспортного комитета в Госдуме отметил, что изменения требований к техосмотру не полностью решат проблему, необходимо смотреть глубже. Евгений Москвичёв отметил, что пассажирские автобусы два раза в год проходят ТО, однако во время аварий отрывается много кресел, что свидетельствует о проблемах с эксплуатацией и сертификацией. Это достаточно серьезная проблема, поэтому депутат предложил запретить перевозки на «ГАЗелях».

Несмотря на то, что депутат сразу объяснил свою позицию и не намеревался обвинить производителя, «Группа ГАЗ» ответила на заявление, что собирает безопасный транспорт, в отличие от конкурентов. Представители марки уверены, что имелся в виду не конкретный бренда, а подобный тип транспорта. Они видят проблему в гаражных переделках и старых моделях, поскольку изначально предназначенные для перевозок модели проходят комплекс испытаний.