Назван ТОП-10 самых дорогих авто в мире, которые можно арендовать

Эксперты подготовили ТОП-10 наиболее скоростных и дорогих автомобилей мира, которые предоставляются путешественникам в аренду в разных странах мира. Рейтинг составлен на основе исследования предложений прокатных компаний в 100 популярных среди туристов городах мира.

Самым быстрым авто мира стал итальянский суперкар Lamborghini Aventador, обладающий 700-сильным мотором, благодаря чему автомобиль набирает «первую» сотню за 2,9 секунды. Суточная аренда данного суперкара в Абу-Даби обойдется в 185 000 рублей. На второй позиции расположился Ferrari 488 Spider, подкапотное пространство которого занимает двигатель с мощностью 670 лошадиных сил, что позволяет суперкару разгоняться до первой «сотни» за 3,0 секунды. «Феррари» в Милане можно взять в аренду за 191 000 рублей.

ТОП-3 замыкает немецкий Porsche 911 Turbo с 540-сильным агрегатом, разгоняющимся за 3,0 секунды. Его аренда в Милане обойдется в 169 000 рублей за 24 часа. Наиболее дорогим арендным автомобилем стал 610-сильный Lamborghini Huracan Spyder, за аренду которого придется отдать 218 000 рублей за сутки. Следующим стоит отметить Ferrari F12 Berlinetta с 740-сильным агрегатом и ценником за аренду в 165 000 рублей. Рейтинг закрывается Ferrari California (61 666 рублей) и Aston Martin DB11 (149 500 рублей).