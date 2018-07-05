Компания Sollers завершает тесты УАЗ «Патриот» с новой АКПП

Представители компании Sollers рассказали о тестах внедорожников УАЗ «Патриот», оборудованных автоматической трансмиссией. Сообщается, что испытания данных автомобилей близятся к завершению.

При ездовых тестах специалисты компании не обнаружили никаких дефектов работы новой КПП, протестировав функциональность трансмиссии в различных режимах: в городской черте, на трассе и бездорожье. Интересно, что на бездорожье внедорожник тестировался в критических режимах работы.

Раньше в интернете появилась информация, что в ближайшее время автомобили от «УАЗ» обустроят гидромеханическими коробками Punch Powerglide 6L50, которая предназначена для машин, обладающих продольным расположением мотора массой до 5 600 кг. Согласно полученной информации, новые АКПП для УАЗ «Патриот получат такие версии внедорожника, как «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

Точная дата выхода на рынок УАЗ «Патриот» с новым «автоматом пока неизвестна. Вероятно, машина появится в продаже в первом полугодии 2019 года.