Компания Sollers завершает тесты УАЗ «Патриот» с новой АКПП

Сегодня, 09:18 \\ Авто/Мото

Представители компании Sollers рассказали о тестах внедорожников УАЗ «Патриот», оборудованных автоматической трансмиссией. Сообщается, что испытания данных автомобилей близятся к завершению.

При ездовых тестах специалисты компании не обнаружили никаких дефектов работы новой КПП, протестировав функциональность трансмиссии в различных режимах: в городской черте, на трассе и бездорожье. Интересно, что на бездорожье внедорожник тестировался в критических режимах работы.

Раньше в интернете появилась информация, что в ближайшее время автомобили от «УАЗ» обустроят гидромеханическими коробками Punch Powerglide 6L50, которая предназначена для машин, обладающих продольным расположением мотора массой до 5 600 кг. Согласно полученной информации, новые АКПП для УАЗ «Патриот получат такие версии внедорожника, как «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

Точная дата выхода на рынок УАЗ «Патриот» с новым «автоматом пока неизвестна. Вероятно, машина появится в продаже в первом полугодии 2019 года.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

В ноябре автомобили Haval можно приобрести по специальным ценам

Китайская компания Haval запускает специальное предложение, предусматривающее суммарную выгоду на автомобили бренда в размере 140 000 рублей. Спецпрограмма действует в период с 1 по 30 ноября...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Обновленный Nissan Qashqai приедет в Россию весной 2019 года

Японская компания Nissan готовит к началу производства свой обновленный кроссовер Nissan...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Супер-внедорожник Lamborghini Urus получил трековую версию ST-X

Итальянские машиностроители показали концептуальный трековый автомобиль Lamborghini Urus...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ