В США представлен гибридный кроссовер Subaru XV

Американский филиал японской компании Subaru презентовал гибридный кроссовер Subaru Crosstrek, известный в РФ как Subaru XV. Официальная презентация новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что этот автомобиль стал первым подключаемым гибридом в модельной линейке бренда. Subaru Crosstrek Hybrid обладает гибридной установкой, в состав которого входят два электродвигателя, 2-литровый оппозитный мотор и электронно управляемый бесступенчатый вариатор eCVT. Совокупная отдача агрегата достигает 148 лошадиных сил.

Электродвигатели работают вместе 8,8-киловаттной литиево-ионной батареей, благодаря которой запас хода японского кроссовера на электротяге достигает 27 км. От обычной электросети моторы заряжаются за 2 или 5 часов.

На американский рынок Subaru Crosstrek с плагин-гибридной технологией выйдет в конце текущего года. За такой паркетник придется выложить 34 995 долларов или 2 300 000 рублей.