В Калуге стартовала сборка обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Завод «ПСМА Рус» в Калуге начал сборку модернизированного Mitsubishi Pajero Sport, который получил под капот дизельный агрегат. Первые экземпляры новинки приедут в автосалоны официальных дилеров компании в декабре текущего года.

Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала Mitsubishi. Флагманский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport обзавелся обширным списком дополнительных функций, среди которых стоит выделить задний карман пассажирского сиденья с отделением для смартфона, напольную консоль с мягкими боковыми акцентами, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках, 220-вольтовая розетка и интерфейс USB. Кроме того, панель управления внедорожника характеризуется улучшенной графикой.

Подкапотное пространство российской версии Mitsubishi Pajero Sport занимает 4-цилиндровый дизель объемом 2,4 литра с производительностью 181 л.с. Он приводится в действие 6-позиционной МКПП или 8-ступенчатой АКПП с системой полного привода. За внедорожник 2018 модельного года придется выложить от 2 339 000 рублей.

За 10 месяцев нынешнего года российские продажи Mitsubishi Pajero Sport составили 7 249 машин. Это позволило рамному внедорожнику стать второй по популярности моделью после Mitsubishi Outlander.