В Гуанчжоу представили «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq GT

В рамках автосалона в Гуанчжоу состоялась официальная презентация спортивной Skoda Kodiaq. Версия GT предназначена не только для авторынка Китая, позднее авто выйдет на мировой рынок, а также ожидается в России.

Skoda Kodiaq GT стал меньше на 63 мм, а также получила заниженную подвеску на 27 мм. Также спортивная модификация обзавелась ниспадающей крышей и большим наклоном стоек сзади. Кроссовер лишился третьего рядка кресел, а багажное отделение стало меньше. В салоне появились новые сидения и руль с усеченным ободом.

Kodiaq GT оснастили турбодвигателем объемом 2,0 литра с отдачей в 186 и 220 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают вариатор DSG на семь скоростей. А максимальная комплектация обзавелась полным приводом.

Несмотря на то, что спортивную Skoda Kodiaq называют «китайским эксклюзивом», представители бренда уточнили, что Kodiaq GT выйдет и на мировой рынок. Что касается российского рынка, то компания дает неоднозначные ответы, не отрицая такой возможности.