До конца года в России стартует производство обновленной Mazda6

До конца текущего года во Владивостоке на предприятии Mazda Sollers Manufacturing Rus стартует производство обновленной Mazda6 в кузове седан. Старт продаж рестайлинговой версии в России назначен на начало 2019 года.

Официальная презентация обновленной Mazda6 состоялась в ноябре прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Модель получила модифицированную решетку радиатора, бампера, а также переработанный дизайн задних фар.

Оптика Mazda6 2018 модельного года получила светодиодное исполнение. Кроме того, седан обзавелся активными воздухозаборниками спереди, которые перекрываются на высокой скорости и обеспечивают лучшую аэродинамику. Интерьер седана получил другую панель, кресла и «приборку» в цифровом исполнении. Подвеска была перенастроена, улучшенная структура кузова и рулевое управление.

Моторная линейка Mazda6 представлена атмосферным мотором объемом 2,0 литра с отдачей в 150 «лошадей» при моменте силы в 213 Нм, объемом 2,5 литра с отдачей в 194 «лошади» при моменте силы в 258 Нм, а также наддувной мотор объемом 2,5 литра производительностью в 231 «лошадь» при моменте силы в 420 Нм. В базе седан предложат по цене от 1 431 000 рублей, а максимальное оснащение обойдется в России в 2 172 000 рублей.