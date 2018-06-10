«Авилон» открывает Бутик роскошных авто на Петровке

Дистрибьюторская компания «Авилон Cadillac Chevrolet» объявила об открытии Бутика люксовых транспортных средств на Петровке. Такой информацией поделился пресс-центр дилера.

Открытие новой торговой точки позволит приобрести внедорожник Cadillac Escalade, шикарный кроссовер Cadillac XT5 или бизнес-седан Cadillac CT6. Любители спорткаров смогут стать обладателями Chevrolet Corvette Grand Sport, который выполнили в оттенке Arctic White.

Следует напомнить, что «Авилон» начал работать с конца минувшего года и специализировался на продажах автомобилей Cadillac и Chevrolet. Позже «Авилон» заключила договор с компанией GM, предусматривающий открытие нового шоу-рума Cadillac Chevrolet, который будет находиться на Белой даче. Дилерский центр американского автопроизводителя должен заработать весной следующего года.