Показаны фотографии ультрабюджетной версии LADA XRay

У отечественного хэтчбека LADA XRay появится самая доступная версия, которая получит минимальный набор базовых систем и оборудования.

«Российская газета» накануне показала эксклюзивные кадры, на которых запечатлена LADA XRay-«нулевка». Автомобиль имеет только самый необходимый функционал, и поставлен на 15-дюймовые штампованные «катки». Стоимость ультрабюджетной версии хэтчбека и его ценник пока не озвучиваются.

«Нулевой» LADA XRay будет оснащаться кондиционером, передними креслами с подогревом, передними электрическими стеклоподъемниками, антиблокировочной системой, системой распределения тормозных усилий, системами курсовой устойчивости и помощи на старте и подъеме. Самый доступный LADA XRay будет оснащаться агрегатом 1.6, производительность которого составляет 106 л.с. Мотор сочетается с 5-МКПП.

Вышеперечисленный функционал похож на оснащение LADA Vesta Classic. Машина стоит 594 900 рублей. Ожидается, что бюджетная версия LADA XRay станет своего рода аналогом доступной вариации «Весты».

Сейчас самый доступный LADA XRay стоит 629 900 рублей. Сборка Optima включает в себя колесные диски размерностью 15 дюймов, аудиосистему, защиту моторного отсека, передние электрические стеклоподъемники.