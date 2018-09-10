Праворульные иномарки смогут ездить без «ЭРА-ГЛОНАСС»

Дмитрий Медведев выступил за идею отмены в России обязательного оснащения зарубежных автомобилей с правосторонними органами управления модулем «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако данная мера будет временной.

Тему «ЭРА-ГЛОНАСС» для иномарок с рулем справа Дмитрий Медведев обсудил с Олегом Кожемяко, врио главы Приморского края. Праворульные зарубежные авто весьма популярны в России, однако они не всегда поддаются нормальной установке модуля, на что обратил внимание глава российского правительства.

Дмитрий Медведев пояснил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» может работать только в том случае, если модуль встроить в «мозги» транспортного средства, чтобы электроника контролировалась системой, для чего нужны заводские условия.

Напомним, нередко случается так, что «ЭРА-ГЛОНАСС» некорректно работает на праворульных иномарках, так как модуль несовместим с электроникой этих автомобилей. Из-за этого водители часто выражали недовольство по поводу обязательной установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на авто. В связи с этим ожидается, что в России введут временный порядок ввоза праворульного иностранного транспорта с пробегом без обязательной установки модуля в Дальневосточном ФО. В ближайшем будущем в РФ могут пересмотреть технический регламент и требования к оснащению машин с правосторонним расположением органов управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС».