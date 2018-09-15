Ювелир сделал раллийный Ford из драгоценных металлов

Мастер по имени Рассел Лорд изготовил маленькую копию Ford Escort RS1800. Основными материалами для создания модели стали платина, золото и серебро.

Британский ювелир Рассел Лорд намерен продать свое творение. Известно, что 15-сантиметровый Ford Escort RS1800 создавался 1 300 часов. Мастер вложил в модель 90 000 долларов. Кроме дорогостоящих металлов в машинке используются драгоценные камни. За сколько ювелир продаст модель, пока не ясно.

Кузов и днище машинки изготовлены из серебра. Петли капота и задний спойлер модели сделаны из золота. Радиаторная решетка автомобиля выполнена из белого золота. Фары и поворотные огни сделаны из бриллиантов и оранжевых сапфиров. Задние фонари машины изготовлены из рубинов. Стилизованную под Ford эмблему мастер сделал из голубого сапфира. Золото и серебро также использовались для создания колес и тормозных колодок масштабной модели Ford Escort RS1800. Золотые брызговики украшают черные бриллианты. Рычаг КПП выполнен из золота и платины.

Ford Escort RS1800 представляет собой гоночный автомобиль, впервые вышедший на трек в 1975 году. Машина неоднократно побеждала в ралли до 1979 года. Транспортное средство оснащалось агрегатом 1.8Cosworth BDE отдачей 117 л.с. Позже модель наделили двигателем 2.0 мощностью 253 л.с.