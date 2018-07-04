Mitsubishi Eclipse Cross получил звание «Автомобиль года 2019» в Японии

В Японии состоялась Конференция автомобильных исследователей и журналистов, в рамках которой был определен «Автомобиль года 2019» в стране. Таковым признан компакт-кросс Mitsubishi Eclipse Cross.

Чтобы определить автомобиль года специалисты изучили японские модели, представленные на рынке страны в период с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года.

В шорт-листе премии RJC фигурировали Honda CR-V, Honda Clarity Hybrid, Mazda CX-8, Mitsubishi Eclipse Cross, Subaru Forester и Nissan Serena e-POWER. Специалисты признали, что им было нелегко определиться с победителем, ведь все перечисленные машины являются современными качественно производимыми автомобилями с передовыми технологиями.

Примечательно, что последние 11 лет автомобили Mitsubishi ни разу не получали звание «Автомобиль года». Напомним, в 2007 года такого титула удостоился кей-кар Mitsubishi i.

Специалисты премии RJC пояснили, что Mitsubishi Eclipse Cross стал автомобилем года благодаря яркой внешности в сочетании с отличными ходовыми качествами и сбалансированной управляемостью, обеспечиваемыми технологией Super All-Wheel Control (S-AWC).

Mitsubishi Eclipse Cross представляет собой компактный кроссовер с бензиновым мотором 1.5, с системой непосредственного впрыска. Производительность агрегата составляет 163 л.с. На 100 км пути в смешанном цикле машина расходует 6,6 л топлива.