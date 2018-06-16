Mercedes-Benz построит завод будущего

Немецкий автоконцерн Daimler объявил о реализации своего нового проекта. Им станет завод Factory 56 с автоматизированным бесконвейерном производством, которое управляется нейронной сетью.

Интересно, что предприятие обустроят собственными специализированными сборочными постами от Mercedes-Benz, которые носят название TecLines. Автомобиль не будет передвигаться от места к месту, а все необходимые детали будут доставляться к месту сборки. Кроме того, 90% производства переведут на автономный режим.

Скорее всего, на этом предприятии будут собираться самоуправляемые и полностью электрические автомобили. Электроснабжение завода осуществляется при помощи солнечных панелей. 40% территории завода засадят зелеными растениями. Завод, который расположился на площади 220 000 квадратных метров, начнет работать примерно в 2021-2022 году.