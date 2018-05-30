Россияне определили лучшие автомобили 2018 года

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В России подведены итоги голосования, в рамках которого определялись лучшие автомобили 2018 года. В мероприятии приняли участие порядка 30 000 жителей страны.

Организаторы опроса отметили, что в нем приняли участие россияне, имеющие собственный опыт эксплуатации той или оной машины. Путем голосования отобраны лучшие авто в четырех категориях.

Лидером в категории «Рабочие лошадки» признана LADA Largus. Вместе с отечественным универсалом оказались Hyundai Solaris, «ГАЗель NEXT» и Largus Furgon. Эти машины отбирались в рейтинг по таким критериям, как надежность, экономичность и доступность в обслуживании.

В России как самые надежные автомобили выделены Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Forester и Toyota Camry. Эти машины оценивались по эксплуатационным характеристикам.

Звание лучшего семейного автомобиля в России в 2018 году досталось модели Skoda Kodiaq. Рядом с ней оказались Subaru Forester и LADA Largus, Vesta SW Cross и Vesta. Список самых современных машин в России в 2018 году представляют Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8.

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