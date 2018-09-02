В Continental подготовили универсальные шины

Популярный производитель покрышек Continental выпустил шины VikingContact 7, которые подходят для седанов, кроссоверов и внедорожников.

Continental VikingContact 7 являются зимними нешипованными покрышками с наиболее обширным диапазоном типоразмеров. Резина рассчитана на повышенные нагрузки, благодаря чему они подходят не толко для седанов и хэтчбеков, но и для кроссоверов и полноразмерных внедорожников. Отсутствие маркировки SUV в названии шины объясняется их универсальностью. При изготовлении покрышек в резину добавили рапсовое масло и силику.

Независимо от типоразмера, все шины VikingContact 7 обладают новым симметричным рисунком протектора. Основной спецификой данного рисунка выступают трехмерные трапецевидные ламели 3D Trapez Sipes. Следовательно, все шины Continental VikingContact 7 подходят для автомобилей любого класса.