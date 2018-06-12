Беспилотный электробус «КАМАЗ» станет на конвейер в 2022 году

Производство беспилотного электробуса ШАТЛ может стартовать в 2022 году, о чем сообщил заместитель гендиректора «КАМАЗ» Ирек Гумеров.

По данным топ-менеджера, сейчас отрабатываются сферы применения электробуса ШАТЛ. Для тестирований машины используются закрытые территории, парковые зоны. Возможно, будут собираться клиентские отзывы. К 2021 году может быть начата опытная эксплуатация беспилотника «КАМАЗ». В 2022 году машина может стать серийной, и будет использоваться на закрытых территориях с ограниченными скоростями.

Платформа ШАТЛ (широкоадаптивная транспортная логистика) дебютировала на ММАС-2016. Компактный электробус в длину составляет 4,6 м, а в ширину равен 2 м. Беспилотник имеет полноуправляемое шасси, что обеспечивает ему хорошую маневренность.

Электродвигатели ШАТЛ встроены в колеса. Машина может быть моно- или полноприводной. Ограничитель скорости не дает электробусу разогнаться более чем до 25 км/ч. Транспортное средство может найти себе применение в парках, кампусах и на других закрытых территориях.

ШАТЛ получил композитный кузов, а в раме машины используется алюминий. Машина имеет электронные бортовые системы, за счет которых пассажиры могут выбирать остановки на маршруте, который определяет служба движения.