Первый белорусский электрокар оценен в миллион рублей

Презентация белорусского электромобиля состоялась годом ранее, и теперь стало известно, что скоро автомобиль отправится на конвейер.

Подробностями первого белорусского электрокара поделились представители НАН Республики Беларусь. В основу автомобиля взята китайская модель Geely SC7, собираемая в стране. Точные сроки начала производства новинки пока не называется, но известно, что оно может начаться в ближайшее время.

Представители НАН Республики Беларусь также сообщили, что электрокар будет продаваться за 15-16 тысяч долларов, что в российской валюте составляет примерно миллион рублей. О технической составляющей серийной машины пока нет подробностей. Известно, что через некоторое время модель получит представительскую версию.

Первый образец белорусского электрокара весил 1,3 т. Пятиместная машина получила передний привод, а запас ее хода составлял 150 км. Силовая часть авто создана в Беларуси, а аккумуляторы для модели поставила одна из петербуржских фирм. От 220-вольтовой сети энергоноситель машины заряжается порядка 6 часов. От 380-вольтовой сети зарядка длится примерно 3-4 часа. Производительность агрегата модели составляет 80 л.с.