В России снизили ставки по кредитам на две модели Infiniti

Пресс-центр японского бренда Infinity обнародовал информацию, согласно которой компания снижает ставки по программам автокредитования в ноябре нынешнего года. Спецпредложение работает по схеме Infiniti Finance.

Новый Infiniti QX50 предлагается с выгодной ставкой по традиционному автокредиту в 4,5% на 36 месяцев с первым платежом в 40% от стоимости авто. Еще данную машину можно купить по схеме Infiniti Invite с ежемесячным взносом в 16 000 рублей. Infiniti QX80 следующей генерации можно приобрести в кредит при ставке в 8,5% с первым взносом 40% и с использованием программы Infiniti Invite от 33 000 рублей каждый месяц.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года в России продали 3 990 автомобилей Infiniti, что на 6% ниже прошлогодних показателей. Хитом марки на отечественном авторынке выступает рестайлинговый паркетник Infiniti QX50, реализованный в количестве 1027 экземпляров.