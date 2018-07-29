Названы 3 лучших иномарки со «вторички» по цене 50 000 рублей

На вторичном рынке России в достатке различных иностранных автомобилей за 50 тысяч рублей. Несмотря на такую стоимость, они все еще на ходу и вполне смогут стать машиной для перевозки чего-либо или поездок на работу. В данном рейтинге выбраны 3 наиболее подходящих для этих целей подержанных иномарки.

На первом месте рейтинга оказалась Ford Sierra, получившая широкое распространение в конце 1980-х годов. В России данная модель зачастую встречается в кузове хэтчбек и седан, и если для последнего свойственна нерасторопность на дороге и надежность, благодаря 2,3-литровому мотору на 70 «лошадей», то на хэтчбеке Sierra можно даже заняться низкобюджетным дрифтом ввиду заднеприводности модели и 2,0-литрового «атмосферника» на 115 л.с. Данный автомобиль славился своей «всеядностью» и долговечностью двигателя.

Второе место в списке получает Nissan Bluebird седьмого поколения, пришедший к нам из тех же 1980-х. Единственным минусом модели является преимущественно правый руль, который часто отпугивает потенциальных покупателей. Из плюсов можно выделить вместительный салон и достаточно мощный для своего времени 1,6-литровый мотор на 80 «лошадок».

Замыкает рейтинг лучших иномарок со «вторички» по цене 50 000 рублей Volkswagen Passat Variant в кузове универсал. В России преобладают представители второго поколения немецкого автомобиля. Из неоспоримых преимуществ перед своими аналогами тут можно выделить наличие дизельных и турбированных двигателей, а также – большую вместимость салона, благодаря которой в «Пассате» можно с легкостью перевозить мебель или строительные материалы.