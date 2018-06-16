В ноябре автомобили Haval можно приобрести по специальным ценам

Китайская компания Haval запускает специальное предложение, предусматривающее суммарную выгоду на автомобили бренда в размере 140 000 рублей. Спецпрограмма действует в период с 1 по 30 ноября текущего года.

Такой информацией поделился пресс-центр российского офиса Haval. Благодаря этим программам, россияне смогут сэкономить при покупке Haval H9 до 70 000 рублей.

При использовании схем Trade-In или автокредитования предоставляется дополнительная выгода в 70 000 рублей. Кроме того, программы лояльности распространяют свое действие на кроссоверы Haval H2 и Haval H6, которые можно приобрести с выгодой в 60 000 рублей, а если воспользоваться программами Trade-In или кредитования, то можно получить скидку в 50 000 рублей. Также можно приобрести и купе-кроссовер Haval H6 Coupe со скидкой в 50 000 рублей.

Российские продажи Haval за период с января по октябрь текущего года достигли отметки 2 196 единиц, что на 47% превышает прошлогодние показатели. Хитом продаж марки выступает Haval H6, проданный в количестве 1 522 штук (+33%).