В сети показали, как бы мог выглядеть родстер от Saab

Шведская компания Saab, которая была объявлена банкротом в 2011 году, могла бы построить отличный родстер на базе BMW Z4. По крайней мере, в этом убежден дизайнер издания «колеса.ру», который представил публике рендерные изображения родстера виртуальной «новинки».

По мнению дизайнера, от своего немецкого прототипа автомобиль получил бы легковую платформу CLAR, а также схожий «авиационный» дизайн: переднюю часть с полукруглой радиаторной решеткой, изогнутое в стиле кабины самолета лобовое стекло, а также оригинальные колесные диски, похожие на лопасти реактивных двигателей. Что касается задней части и отделки кузова, то здесь компактный родстер повторяет своими формами и стилистикой последние разработки, в которых приняла участие компания Saab – Opel Insignia и Cadillac SRX.

Если бы шведский бренд не вышел из концерна General Motors, новая разработка смогла бы получить в своё распоряжение силовую установку от BMW. Например – «заряженный» шестицилиндровый 1,5-литровый «атмосферник» или менее мощный бензиновый V4. Если компания Saab действительно решила заняться созданием родстера – он стал бы первым их автомобилем с задним приводом и шестью цилиндрами.