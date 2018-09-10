FAW отзовет в КНР 280 000 автомобилей

В пресс-центре китайской компании FAW объявили об отзыве большого количества автомобилей, у которых имеется несколько неполадок топливного насоса. Китайцы отзовут 280 000 машин, выпущенных в период с 2011 по 2016 годы.

Под отзыв попадут Besturn B70, Besturn X80 и Besturn B90 и седаны Mazda 6, выпущенные на совместном предприятии. Согласно полученной информации, в некоторых топливных насосах могут быть неполадки, из-за чего может возникнуть нестандартный износ абразивных деталей. Если не принять меры, то после этого может стать плохая подача топлива в мотор или внезапно прекратится работа двигателя.

Сообщается, что всем владельцам дефектных авто стоит привезти их в дилерские центры, где их проверят на предмет неполадок. После выявления неисправностей, они будут устранены за счет автопроизводителя.