Итальянцы по спецзаказу построили уникальный спорткар Lamborghini SC18

Сегодня, 12:53 \\ Авто/Мото

Специалисты спортивного подразделения итальянской компании Lamborghini Squadra Corse разработали эксклюзивное купе Lamborghini SC18, которое было изготовлено по специальному заказу. В основу спорткара легла архитектура Lamborghini Aventador.

Интересно, что уникальный автомобиль выпустили в единственном экземпляре. Отдельные комплектующие кузова купе изготовили из карбона. Кроме того, инженеры потрудились над улучшением аэродинамических параметров. Заднее антикрыло исполнили из углеволокна, благодаря чему вес модели значительно снизился.

 

 

Эксклюзивный спорткар окрасили в серый цвет, но кузов обладает еще красными мотивами, что создает стильный и агрессивный облик. Подкапотное пространство Lamborghini SC18 занимает 12-цилиндровый турбомотор объемом 6,0 литра с производительностью 780 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-позиционной роботизированной коробкой передач.

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Автор - Дмитрий Павличко
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