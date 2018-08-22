Обновленный Nissan Qashqai приедет в Россию весной 2019 года

Сегодня, 09:35 \\ Авто/Мото

Японская компания Nissan готовит к началу производства свой обновленный кроссовер Nissan Qashqai на петербургском заводе заводе бренда. Сборку модели наладят в феврале следующего года, а в продаже авто появится весной 2019 года.

Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала Nissan. Технические параметры, варианты исполнения и цены новой модели для отечественного авторынка назовут ближе к старту продаж.

Российскую версию Nissan Qashqai начали собирать на предприятии Nissan в Петербурге с 2015 года. Автомобиль приспособили для российских условий и стал обладателем измененного шасси, увеличенного клиренса, увеличенных колесных арок и покрышек российского производства.

За 10 месяцев текущего года в России Nissan Qashqai реализовали в количестве 18 238 единиц. Этот показатель на 16% превышает прошлогодние результаты, обеспечив вхождение паркетника в ТОП-25 наиболее популярных авто в РФ.

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Автор - Дмитрий Павличко
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