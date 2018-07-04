«АвтоВАЗ» снизил цены на модели LADA в ноябре

Российская компания «АвтоВАЗ» разработала ряд новых спецпрограмм, которые позволят выгодно приобретать автомобили бренда LADA.

При использовании программы Trade-In, россияне смогут сэкономить от 20 000 до 40 000 рублей. Программа кредитования LADA Finance предоставляет дополнительную скидку в ноябре от 20 000 до 50 000 рублей.

Для «трехдверки» LADA 4x4, LADA 4x4 Bronto и пикапа LADA Granta запущено спецпредложение, благодаря которой можно приобрести данные авто с выгодой от 30 000 до 50 000 рублей. Битопливный LADA Vesta CNG предлагается с экономией до 115 000 рублей.

В последнем месяце осени «АвтоВАЗ» предоставляет возможность приобрести в лизинг LADA Largus в кузовах фургон и пассажирский универсал. Выгода от участия в этой акции составит от 40 000 до 50 000 рублей. Это предложение распространяется как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей.