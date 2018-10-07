На eBay продают легкомоторный самолет на базе пикапа GMC Sierra

На сайте аукциона eBay в США предлагают легкомоторный самолет, который построили на базе пикапа GMC Sierra 2500 HD. Модель Planecar способна складывать плоскости и соответствует требованиям к летающим средствам данного класса, что делает лот весьма интересным.

GMC Sierra 2500 HD, который переоборудовали в летательный аппарат, официально зарегистрировали, поэтому модель можно использовать на классических дорогах в Америке. Пикап оснащен передними фарами, «поворотниками» и стоп-сигналами.

Самолет сохранил зеркала и другие элементы классического автомобиля. Как спереди, так и сзади кузов копирует фюзеляж самолета Cessna 421b. Необычный аппарат владелец назвал Planecar. Модель рассчитана на пять пассажиров и пилота и способна развивать скорость до 64 км/ч.

Planecar оснащен силовой установкой объемом 6,0 литра. В паре была установлена коробка-автомат. Привод передается на заднюю ось. В списке оснащения числится круиз-контроль, система кондиционирования.