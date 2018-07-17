Специалист рассказал как дорого продать «Ниву»

Сегодня, 14:23 \\ Авто/Мото

Пользующийся популярностью в России внедорожник «Нива» не всегда хотят применять постоянно. Довольно часто возникает ситуация, когда владельцы «Нивы» стараются продать автомобиль и эксперт рассказал о том, как правильно определить стоимость авто.

Однако покупатель может быть очень требователен и ему будет непросто объяснить, что хозяин авто решил купить новую машину, а не пытается «развести» клиента. Чтобы развеять сомнения покупателя, ему необходимо предъявить сервисную книжку, благодаря которой большинство вопросов у потенциального покупателя отпадет.

Также стоит указать на возраст автомобиля, назвав конкретный срок использования «Нивы». Этот метод поможет увеличить цену на несколько тысяч рублей. Хороший ценник может быть и у автомобилей с небольшим пробегом до 15 000 км.

Помимо того, «Нива» с пробегом должна отличаться хорошим состоянием, а мотор, подвеска и салон должны быть соответствующего качества. Еще следует обратить внимание на ЛКП, нефирменные колесные диски, покрышки и ресурс аккумуляторов, что также повлияет на формирование цены на «Ниву».

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Автор - Дмитрий Павличко
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