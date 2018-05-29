Минивэн Hanteng V7 вышел на китайский рынок
Молодой китайский автопроизводитель Hanteng, известный своими кроссоверами, вывел на рынок свой первый минивэн Hanteng V7. Премьера новинки состоялась совсем недавно.
Новый однообъемник Hanteng V7 обзавелся светодиодными фарами, кнопочным зажиганием и беспроводным устройством зарядки мобильных гаджетов. Кроме того, машину снабдили камерами обзора, автоматическим тормозом и индикатором выезда из полосы движения. Салон новинки получил 12,3-тачскрин панели управления. Центральный экран отличается такими же размерами. Также в салоне имеются электронный «ручник», USB-разъем, панорамный верх и электропривод багажника.
Подкапотное пространство Hanteng V7 занимает турбомотор объемом 1,5 литра с производительностью в 156 лошадиных сил. Он приводится в действие 6-скоротсными МКПП и АКПП. Стоимость нового минивэна пока засекречена.