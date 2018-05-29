Минивэн Hanteng V7 вышел на китайский рынок

Сегодня, 13:36 \\ Авто/Мото

Молодой китайский автопроизводитель Hanteng, известный своими кроссоверами, вывел на рынок свой первый минивэн Hanteng V7. Премьера новинки состоялась совсем недавно.

Новый однообъемник Hanteng V7 обзавелся светодиодными фарами, кнопочным зажиганием и беспроводным устройством зарядки мобильных гаджетов. Кроме того, машину снабдили камерами обзора, автоматическим тормозом и индикатором выезда из полосы движения. Салон новинки получил 12,3-тачскрин панели управления. Центральный экран отличается такими же размерами. Также в салоне имеются электронный «ручник», USB-разъем, панорамный верх и электропривод багажника.

Подкапотное пространство Hanteng V7 занимает турбомотор объемом 1,5 литра с производительностью в 156 лошадиных сил. Он приводится в действие 6-скоротсными МКПП и АКПП. Стоимость нового минивэна пока засекречена.

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Автор - Дмитрий Павличко
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