Перелицованный Nissan Kicks вытеснит китайские кроссоверы

Сегодня, 12:39 \\ Авто/Мото

Ранее японский автопроизводитель Nissan и китайская компания Dongfeng начали сотрудничать. В результате на авторынок Китая вывели новый бюджетный компакт-кросс Venucia T60, который перелицован с Nissan Kicks.

Поскольку Nissan и Dongfeng сотрудничают, то новый китайский кроссовер был создан на основе Nissan Kicks. При этом производители сохранили размеры модели: длина – 4 410 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 680 мм, база колес – 2 640 мм.

Под капотом Venucia T60 установлен бензиновый двигатель HR16 объемом 1,6 литра с отдачей в 126 «лошадей». В паре компания предлагает «механику» на пять скоростей или вариатор CVT. Стандартно для китайского рынка предусмотрен только переднеприводный вариант компакт-кросса.

 

Во внешности Venucia T60 также наблюдаются основные черты Nissan Kicks, однако интерьер получит множество уникальных элементов. В частности речь идет о панели приборов в цифровом исполнении, «парящем» экране комплекса мультимедиа, а также новой центральной консоли.

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Автор - Татьяна Рязанская
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