Кроссовер MG ZS получил электрическую модификацию

Сегодня, 11:34 \\ Авто/Мото

Британский кроссовер MG ZS обзавелся полностью электрической версией. Данное исполнение паркетника презентовали на мотор-шоу в Гуанчжоу (КНР).

Эксперты прогнозируют, что в обозримом будущем полностью электрический кроссовер MG ZS станет глобальной моделью. Согласно инсайдерской информации, новый электрокроссовер в основном предназначен для индийского авторынка. В Поднебесной электрическая модификация MG ZS появится в первом полугодии следующего года.

Подкапотное пространство электрического кроссовера MG ZS займет 150-сильный электромотор. При полном заряде аккумуляторной батареи дальность хода электрической версии паркетника достигнет отметки 335 км без подзарядки. Стоимость кроссовера с электродвигателем пока засекречена.

На сегодняшний день под капотом стандартного исполнения MG ZS установлен атмосферный мотор объемом 1,5 литра с мощностью 106 «лошадок». Он приводится в действие 5-скоростной МКПП. За базовый кроссовер придется выложить 12 400 фунтов стерлингов.

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Автор - Дмитрий Павличко
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