Дизайн электрического пикапа Rivian A1C раскрыли на видео

Сегодня, 10:16 \\ Авто/Мото

Представители американского стартапа Rivian опубликовали видеотизер электрического пикапа A1C. Модель построили на собственной архитектуре, которую адаптировали для эксплуатации на различных дорогах.

Rivian A1C способен преодолеть до 725 км на полной заряде аккумулятором. Ещё весной стало известно, что габариты и форму кузова новый электрокар стартапа частично позаимствует у Honda Ridgeline.

Ожидается, что Rivian A1C без проблем преодолеет брод в 1,1 м, 45-градустные уклоны, а также получит клиренс в 360 мм. В результате пикап с электроприводом получит впечатляющие внедорожные характеристики.

Инженеры Rivian сообщили, что управляемость электрического пикапа A1C будет на уровне Porsche Cayenne. Кроме того, внедорожник всего за 2,8 секунды сможет разогнаться до 97 км/ч. Уточняется, что такой динамикой будут обладать максимальные комплектации с мотором производительностью в 800 «лошадей». А также электрокар оснастят автопилотом третьего уровня.

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Автор - Татьяна Рязанская
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