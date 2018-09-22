Бюджетный кроссовер Haval H4 будет дешевле Hyundai Creta

Китайская компания Great Wall начала продажи бюджетной версии своего небольшого кроссовера Haval H4. Стандартное исполнение кроссовера обладает сокращенным перечнем дополнительного оснащения и МКПП.

Кроссовер Haval H4 теперь обойдется от 79 000 юаней, что дешевле Hyundai Creta, одного из конкурентов поднебесного паркетника. В модельном ряду новинка расположилась ниже Haval H6. Размеры Haval H4 составили 4420X1845X1695 мм, а величина колесной базы достигает 2 660 миллиметров.

Подкапотное пространство Haval H4 разместились турбомоторы объемами 1,3 и 1,5 литра с производительностью 139 и 169 лошадиные силы. Они приводятся в действие 6-позиционной «механикой» и 7-скоростным «роботом». Интересно, что на старте продаж Haval H4 стал доступен в двух версиях: премиальной Red Label и молодежной Blue Label. Также в ноябре в Китай приехала топовая версия Haval H4, за которую придется отдать 116 000 юаней или 1 114 000 рублей.