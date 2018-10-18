В сети выставили на продажу «летающий» DeLorean

Сегодня, 09:16 \\ Авто/Мото

В сети выставили на продажу уникальный «летающий» DeLorean за 45 000 долларов или 3 млн рублей. Модель является не классическим авто, а судном на воздушной подушке, которая обеспечит передвижение по воде.

DeLorean на воздушной подушке создавали вручную, при этом авто прекрасно выполняет свои функции. Несмотря на то, что внешне модель сохранила оригинальный вид, кузов выполнен из пенополистирола, который отличается прочностью и маленьким весом.

В движение плавающий DeLorean приводит мотор Briggs & Stratton Vanguard с отдачей в 23 «лошади» и вентилятором 36 дюймов, а также двигателем Briggs & Stratton 875 Professional с вентилятором на 24 дюйма для подушки. Несмотря на то, что максимальная скорость модели составляет 50 км/ч, авто способно преодолеть землю, лёд, снег, песок и даже воду.

 

На данный момент «летающий» DeLorean находится в Сан-Франциско. Владелец в первую очередь позволит покупателю оценить модель в тест-драйве и научит управлять, а также обеспечит бесплатные консультации по любым вопросам по использованию уникального авто.

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Автор - Татьяна Рязанская
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