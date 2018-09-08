В сети появились рендеры хэтчбека Mazda 3 нового поколения

Недавно фотошпионы запечатлели на испытаниях хэтчбек Mazda 3 нового поколения, после чего в интернете появились рендерные изображения, демонстрирующие новинку.

Автомобильные папарацци застали новую Mazda 3 в полностью закамуфлированном кузове, и показали фотографии прототипа в Сети. Этого хватило независимым дизайнерам портала Колёса.ру для того, чтобы создать рендеры, которые, на их взгляд, показывают, как будет выглядеть машина без маскировки. На рендере новая Mazda 3 показана похожей на концепт Kai. Спереди автомобиль выглядит агрессивным, и получил узкие задние фонари. О технической составляющей новинки данные не рассекречиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что презентация новой Mazda 3 состоится в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе, которое откроется в конце ноября. Японцы показали тизер, на котором модель частично продемонстрирована в кузовах седан и хэтчбек.

Ожидается, что новую Mazda 3 наделят виртуальной панелью приборов с несколькими вариантами персонализации. Модель должны оснастить моторами SkyActive-X. Эти силовые установки станут первыми двигателями на массовом рынке, в которых бензин воспламеняется от сжатия. При этом, в данных агрегатах сохранятся свечи, которые будут использоваться при высоких нагрузках.