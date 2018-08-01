Модная подземная стоянка Тимати обслуживает по 250 машин в сутки

Сегодня, 14:39 \\ Авто/Мото

Недавно открывшийся бизнес Тимати уже принёс ему немалый успех.

Хотя модная стоянка открылась в Москве совсем недавно, Тимати успел похвастаться, что его подземный паркинг обслуживает четверть тысячи машин в сутки. Стоянка предназначена в использование владельцам элитных машин, которые хотят быть уверенными в сохранности своих транспортных средств. Помимо парковки, Black Star Car Wash ещё предлагает услуги мытья машин, что очень удобно для совмещения приятного с полезным. Можно отлучиться по делам, не переживая за сохранность автомобиля, а вдобавок ещё и попросить помыть ТС.

Паркинг Тимати больше похож на вырезку из игры для любителей автогонок, чем на реально существующие подземные стоянки, что привлекает немало клиентов, которые хотят очутиться в «гоночках». Новая бизнес-идея Тимати получила широкий общественный резонанс, что заставило рэпера задуматься об открытии целой франшизы таких мест.

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Автор - Хельга Финская
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