Седан Lifan Murman обещают вернуть на российский рынок

Представители китайской марки Lifan официально анонсировали возвращение большого седана Murman на российский авторынок. Ранее модель покинула его из-за низкого спроса.

Впервые Lifan Murman начали предлагать россиянам в августе минувшего года. Однако за всё время присутствия седана D-сегмента на авторынке РФ дилеры смогли реализовать всего лишь 33 таких автомобиля. В связи с непопулярностью модели её продажи свернули.

Среди причин, по которым российские автолюбители игнорировали Murman, можно отметить слабый двигатель при немалой массе машины. Так, более 1 500 кг должны «тянуть» только 125 «лошадок». Именно поэтому, когда в авто садятся три пассажира, ему тяжело заехать даже на небольшую горку.

Тем не менее, посовещавшись, руководители компании решили снова попробовать продавать Lifan Murman в России. Чтобы не потерпеть неудачу снова, они снизят ценник модели, что позволит отнести её к бюджетному сегменту. Руководство компании рассчитывает, что такой шаг поможет седану продаваться лучше.